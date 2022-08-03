大陸國台辦今（3）日發布答記者問，就美國眾議院議長裴洛西3日在台灣前往「景美人權文化園區」並與人權、民運分子見面等行程，大陸國台辦發言人馬曉光表示，這是裴洛西基於一貫反華、反共立場和意識形態偏見，在民進黨配合下，上演的又一齣鬧劇。

馬曉光表示，眾所周知包括裴洛西在內的美國反華政客無視美國國內的人權劣跡，長期把民主與權政治化、工具化，肆意干涉別國內政，處處製造矛盾衝突，對世界人權進步事業造成嚴重破壞。

而美國中期選舉將至，裴洛西家族醜聞不斷，她在台灣問題上祭出民主、人權的幌子，不過是為了一己私利，她所為之撐腰打氣的這幾個人，有的是反華分子，有的是亂港勢力，有的是犯顛覆國家政權罪的刑滿釋放人員，他們本來就是為美國反華勢力服務的工具和傀儡。而民進黨口中的民主、人權，更是其煽動反中抗中、謀獨挑釁的遮羞布。

馬曉光說，要正告裴洛西之流，把民主、人權當「私貨」，只會讓人嗤之以鼻；正告民進黨打著民主、人權的幌子拉抗反華勢力，煽動兩岸對抗，從事分裂國家的行徑不會得逞。

裴洛西3日在台灣展開一系列行程，除早上赴立法院、總統府外，下午前往景美國家人權博物館參訪，並與4月中從大陸出獄回台的台灣NGO工作者李明哲與其妻子李凈瑜、香港銅鑼灣書店老闆林榮基、大陸民運人士吾爾開希等人會面。