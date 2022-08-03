中國今再禁砂到台灣，又宣布不再採購柑橘等農產品，並於明起在台灣週邊進行三天軍演，統一投顧董事長黎方國表示，不到「封鎖」台灣的程度，且今日台股量縮表示賣壓不強，投資人保持觀望，第三季產業進入傳統旺季，更對台股形成支撐。

美國第3號政治人物、眾議院議長裴洛西，以官方身份訪台觸動兩岸關係敏感神經，北京與華府關係緊張，中國並對台祭出經貿制裁，昨日禁台灣食品出口中國、今日禁中國砂石到台灣。

黎方國說，砂石對營建業成本佔比相對低，人工與土地、鋼筋等比例比較高，不必太擔心。

至於中國在台灣週遭海空域，明日開始進行三天軍演，外界解讀堪比1995、1996年台海飛彈危機，黎方國認為不必那麼恐慌，有國安基金、官股在場，且今日量縮代表投資人觀望，台股跌深價值浮現，低本益比就是台股最大誘因，加上第三季是產業旺季，今年前7個月已經大賣台股兆元的外資，可能再度歸隊。