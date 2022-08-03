新北市警局邀青少年和顏正國一起看電影「少年吔，安啦！」（新北市警察局提供）

新北市警局邀青少年和顏正國一起看電影「少年吔，安啦！」（新北市警察局提供）

新北市警察局與千慈科技公司合作辦理公益宣導活動，昨（2）日將板橋秀泰電影院包場，邀請近130名青少年，與該片的主角顏正國一同觀看上映30年後，再度以4K數位修復版回到院線的「少年吔，安啦！」，藉機宣導青少年遠離犯罪，把握寶貴的青春時光。

「少年吔，安啦！」描述90年代的黑幫生態，主角從對黑社會梟雄和槍枝的崇拜開始，卻在自以為逞勇鬥狠的浪漫過程中，發現根本苦無出路，於是黑道神話被殘忍又秩序地瓦解，撲向最黑暗的結束，盼時下年輕人勿因好奇而仿效，因最終還是條不歸路。

警察局安排片中主角顏正國本人到場，小朋友們看到戲中人物現身相當興奮，開心與明星合影留念。顏正國也分享自己從拍電影爆紅，到迷失、誤入歧途，最終鋃鐺入獄的親身經歷，告誡青少年們，凡事應多想想，不要因一時的衝動犯下大錯，好好孝順父母，珍惜把握活在當下，學習永遠不嫌晚，謹慎做好人生的選擇。

新北市警察局長黃宗仁表示，在青少年階段通常會尋找自己的價值與認同感，在同儕團體間，更尋求被認可和接納，因此希望藉由看「少年吔，安啦！」這部電影，讓青少年建立更正向價值觀，避免他們因為好奇黑道社會而誤入歧途。