39歲影后張鈞甯出道20年首度升格監製！她主演並擔綱監製的新片《野鬼》，現正式定名《查無此心》，預計12月上映，同時也是她繼《我在墾丁天氣晴》後，相隔14年再度與阮經天合演的作品，有圈內業者形容該片被視為能夠衝擊今年金馬獎的強棒。日前詢問張鈞甯升格監製一事，經紀人表示待宣傳期再好好聊聊。

《查無此心》由資深影人唐在揚跟張鈞甯共同監製，唐在揚透露，起初張鈞甯除了主演，亦主動提出想挑戰擔綱監製一職，「她非常努力，從劇本提供意見、幫忙籌資、找包場資源，幕前幕後都非常認真。」唐在揚還稱讚張鈞甯身為監製，找贊助全力以赴，沒有女明星包袱。

其實張鈞甯之前就有提過當監製一職，去年初她出席母親鄭如晴經典小說《沸點》增修版分享會，被問起文本有無機會改編成影視作品，母女倆都抱持開放態度，當時張鈞甯也說自己不排除擔任監製：「怎麼可能把這個這麼好的作品讓出去，當然要自己來啊。」

演員演而優則導不少見，更有演而優則轉幕後當監製，藉此了解電影另一面向，例如徐若瑄2019年擔綱電影《孤味》監製，票房大賣1.9億，初試啼聲就一鳴驚人；金馬影后李心潔去年也當起監製，找來吳慷仁跟陳澤耀合拍電影《富都青年》，獲2020台灣金馬創投兩項大獎支持，一線演員斜槓監製，還是有一定的優勢。