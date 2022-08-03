大陸3日宣布禁止台灣柑橘類水果、竹筴魚、白帶魚輸入，台南市政府農業局推估本市受影響項目為柑橘類的文旦柚、椪柑和柳橙；其中，產季將至的文旦柚受影響範圍約300至400噸，數量最多。

農業局表示，8月1日已啟動加工收購機制，預估收購600公噸，且規畫與台南購物節合作辦抽獎活動，推估帶動900公噸銷售額，另將與農糧署合作辦理企業團購，目標300公噸，合計產銷調節措施數量1800公噸，預期可降低文旦柚限制出口造成的影響。

農業局補充，之後會努力在文旦柚的出口拓展，針對加拿大、馬來西亞等華人比例較高的國家加強推廣，並進行節後行銷，將文旦柚由中秋節應景食品，改變成為一般水果。

至於椪柑、柳橙的部分，農業局說，依去年全台出口統計，椪柑出口大陸數量為0、柳橙為99公噸，占全台生產比例均未達0.1％，影響甚微，且去年南市府已針對柳橙進行多元加工品項開發，與手調飲品通路合作，市場價格平穩，未出現產銷失衡狀況。