行政院3日晚間6時45分舉行記者會。

行政院於今（3）日18：45在新聞中心召開「行政院記者會」，羅秉成政委兼發言人主持，行政院政務委員唐鳳、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、交通部長王國材、法務部長蔡清祥及國家通訊傳播委員會主委陳耀祥出席。羅秉成強調，國家一命，政府一體，公私部門合作，以維護正常運作。

羅秉成說，因應政治經濟情勢，總統指示，大陸禁止農漁產品所衍生產業衝擊，網路駭客攻擊的資安問題，以及軍演影響海空運輸，各部會因應準備。行政院長蘇貞昌也指示，須確保正常運作。

交通部長王國材針對保持陸海空運輸暢通，經過溝通，整個航路到台灣或從台灣出發的航班都有路線可以出去。海運部分，航線比較自由，避開演習區域即可，航管局已經發布布告。

在認知作戰部分，羅秉成說，在防治假訊息，特別有專案加強防護假訊息，軍事新聞以國防部發布為準。非軍事部分，廣電媒體需要查證責任。

NCC陳主委指出，呼籲廣電媒體落實事實查證，尤其軍事新聞，也要發揮自律機制，尤其引用中國官方媒體。超商部分是在系統有使用到中國大陸的軟體，所以要特別小心。

法務部長蔡清祥指出，假訊息部分，調查局會和警方和NCC合作，檢察官也會從嚴從速追訴，散布軍事不實假訊息，最重可處3年以下有期徒刑，會嚴格執法。

經濟部長王美花指出，燃料存量，燃煤有39天存量，油有146天存量，天然氣有 10到11天存量，天然氣船都有沙盤推演。加工食品因為中國大陸有新規範，有註冊制度，對台灣的規定比較短，如果廠商需要補件，食藥署會處理，現在會詢問廠商詢問出口補件，都在作業當中。

農委會主委陳吉仲表示，中國的註冊制度已經引起WTO關切的貿易障礙，會補齊資料提供給中方，希望可以順利輸出到中國市場。白帶魚竹筴魚部分，白帶魚竹筴魚外銷產值將近8億元，因為驗出陽性暫停進口，完全沒有國際規範，不符合科學方式。針對柑橘類說有介殼蟲，與國際規範相違背，會透過相關平台提供科學根據，呼籲中方回應，使貿易正常。全面啟動新興市場外銷以及內銷，呼籲消費者用行動力支持農漁產品，不排出在WTO提出科學根據。

羅秉成強調，國家一命，政府一體，公私部門合作，以維護正常運作。對於軍事謠言假訊息，是認知作戰，無煙硝戰爭，影響民心，擾亂秩序。如何查處，是重中之重。軍事假訊息大部分來自境外，但在境內，政府要即時澄清、媒體自律和NCC監理。