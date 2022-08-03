台南1名網友日前自行攜帶「飲料胖胖杯」到小火鍋店，裝滿整杯的爆米花和飲料後享用，店員見狀勸阻不成揚言報警，該網友竟直接將爆米花和飲料全倒入火鍋內，事後還發文痛批被店家當成小偷，有在場民眾留言曝光當時照片，該網友的行為隨即遭砲轟。

該網友在臉書「匿名公社」發文，他日前在台南某小火鍋店用餐，自行帶「餐具」到店內，遭店員勸阻，當下店員說「下一次」不可再使用，他同意後卻仍遭店員揚言報警，還稱遭店員詛咒受天譴。文章曝光後，有現場民眾留言曝光真相，原PO竟是拿「飲料胖胖杯」裝爆米花和飲料，遭店員勸阻後就把爆米花和飲料全丟入火鍋內。

該網友稱在台南某小火鍋店用餐，自行帶「餐具」到店內遭店員勸阻，當下店員說「下一次」不可再使用，他同意後卻仍遭店員揚言報警。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該網友的行為遭眾人砲轟，他事後辯稱是店員要求還爆米花，他才倒進鍋內，還說「不然倒回爆米花機嗎？」目擊民眾說店員稱「下一次」是指不能再用飲料杯，但原PO硬扯是「下一次來店裡用餐」，而該店員也現身留言稱從沒有請原PO還爆米花，更沒有要原PO倒進鍋，且原PO連飲料也倒入，相當過分。

該火鍋店的負責人也留言說，原PO的行為可以不計較，畢竟作為服務業已做好心理建設，但質疑原PO上網亂帶風向，「您浪費食物也是事實，甚至欺負我店裡員工，這個就忍不了了」，要求原PO刪文並公開道歉，否則會保留法律追訴權；目前原PO已刪除文章。

該網友的行為遭眾人砲轟，他事後辯稱是店員要求還爆米花，他才倒進鍋內，還說「不然倒回爆米花機嗎？」。（翻攝自臉書「匿名公社」）