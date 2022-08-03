38歲前女F4團員史黛西（Stacy），在團體解散後接拍多部《戲說台灣》，收入雖沒有女團時期多，但也相當穩定，不過她近年逐漸淡出螢光幕。有消息指出她將在11月底與交往3年的男友舉辦婚宴，據知，男友也是基督徒，2人是透過教會師母洪百榕介紹認識進而相戀。

史黛西身邊一直不乏追求者，也曾透露想結婚定下來，但自己擇偶非常謹慎，且必須和她一樣是基督徒，如今已找到合適且對信仰虔誠的另一半，幸福邁向人生下一階段，對於婚訊與婚後計畫，她低調不願受訪。

史黛西曾說她和弟弟2人要負擔一家4口的家用，姑姑和奶奶是最甜蜜的負擔。她原本固定接拍《戲說台灣》，當時薪水1個月還有7、8萬，生活上還過得去，然而2019年後她就未再接演戲劇。

去年她被拍到在松山擺攤賣飾品維生，她大方承認且說生意不錯，擺攤3天大約賺8千多塊，喜歡自食其力的感覺。當時她受訪時表示，目前家中最大開銷就是房貸，但家人都秉持簡單生活原則，生活花費約在10000到15000之間，生計沒有太大問題，未來目標希望開一間屬於自己的飾品店。