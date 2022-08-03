美國政府決定從俄羅斯營救被抓的籃球女將葛萊娜（Brittney Griner）與前陸戰隊員保羅惠蘭（Paul Whelan），前總統川普（Donald Trump）不支持這個營救計畫，他反而指責是葛萊娜咎由自取，為何美國要動員國家資源去營救一個不自愛的人？

目前的情況是美國政府向俄羅斯提出換囚，願意釋放綽號「死亡商人」的軍火販布特（Viktor Bout）。布特因為共謀殺害美國公民、走私飛彈給恐怖分子等罪名，被美國法院判刑25年。

川普在Clay Travis & Buck Sexton Show說道：「（葛萊娜）她帶著毒品進入一個敵對區域，他們對毒品特別警戒，他們不喜歡毒品，然後她被抓到了。而且現在我們該救她出來，你們知道，她好像賺了很多錢，我們應該要用一個專業殺手和世上最大的軍火商來救她回來，一個殺了很多美國人、殺了很多人的傢伙。這肯定不是一個理想的交易，對不對？他是全世界最邪惡的人之一，他即將獲得自由，只因為一個被寵壞的人帶著毒品進入俄羅斯。」

葛萊娜帶著大麻電子菸入境，俄羅斯法庭最重可判她10年徒刑，美國政府聲稱她遭受「不正當地拘留」。前一次在2017年，美國大學籃球員「球弟」鮑爾（LiAngelo Ball）在中國杭州偷墨鏡被逮，美媒推測他最重會被關10年，結果多虧川普的「營救」，球弟不用坐牢就被送回美國。

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