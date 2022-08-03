國際新創加速器SparkLabs 3日與經濟部中小企業處於高雄共同舉辦「智慧營運創新轉型論壇」，向南臺灣在地企業提供數位轉型經驗分享與趨勢剖析。SparkLabs Kaohsiung共同創辦人兼管理合夥人邱彥錡表示，今年SparkLabs進駐高雄亞灣新創園，設立SparkLabs Kaohisung。期望藉由拓展到高雄，能為新創團隊尋求更多商機，也能使在地企業和最新技術接軌、啟動創新轉型。

SparkLabs Taipei國際創投基金暨新創加速器，是由台灣創業者邱彥錡（Edgar Chiu）於2018年共同創辦並擔任管理合夥人。SparkLabs Taipei國際創投一號基金規模超過上億台幣，由中國信託集團領投，另有數名企業投資人與台裔矽谷天使投資人參與，目標「以台灣暨矽谷資金，投資台灣新創」。

SparkLabs Taipei耕耘台灣新創科技領域至今已四年，投資超過50組新創團隊，也積極整合企業方與新創方，協助企業導入新創解決方案。SparkLabs Kaohsiung共同創辦人兼管理合夥人邱彥錡說，希望透過拓展到高雄，SparkLabs Taipei不但能為新創團隊尋求更多商機，也能使在地企業和最新技術接軌、啟動創新轉型；讓企業、新創雙方同時受益，並為臺灣產業帶來綜效。

邱彥錡說，SparkLabs Kaohsiung目前正有數個企業新創合作專案在進行中，同時也將在今年另外舉行發表會，向外界展示專案成果。