台新銀行為商戶打造創新收款APP「台新手付」受肯定，亞洲銀行及財金雜誌（ABF）宣布台新銀行以「台新手付APP─手機就是刷卡機」獲「台灣年度最佳行動銀行與支付方案」（Mobile Banking & Payment Initiative of the Year─Taiwan）。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，全方位功能收款「台新手付」APP成為商戶劃時代收款最佳利器，透過創新收款型態協助商戶加速數位轉型，突破各種場域限制，贏得評審團高度肯定。

蘇育徵指出，疫情使消費者無現金交易需求高漲，「台新手付」APP使手機也能輕易變身刷卡機，店家隨時隨地輕鬆以行動裝置進行信用卡感應收款，不管使用實體信用卡或手機Apple Pay、Google錢包等行動支付，只需「輕輕一靠」感應店家手機，即可快速完成交易，交易完成後消費者更可掃描QR code獲得簽單資訊，全面交易無紙化。並支援境內外多種掃碼支付錢包，商戶更可透過手機即時查詢交易明細與執行退貨功能。

在無接觸支付場景中，不論是計程車、導遊、直銷、攤商、水電修護、VIP到府服務等移動式行業、餐飲桌邊結帳與中大型連鎖商店，皆適用「台新手付」收款功能。蘇育徵舉例說明，「台新手付」已與台灣各地觀光商圈如艋舺夜市、九份老街、安平商圈等合作導入，且與計程車車隊合作使用「台新手付」APP收款，滿足乘車消費者對行動支付的需求，為司機提供移動性收款服務，未來將推廣至更多微型及個人商戶，提升全台商家及消費者收支付服務體驗。

台新銀行強調，除「台新手付」外，更提供線上連結付款工具「Link Pay」，讓有遠端交易需求的商戶透過台新銀行寄送交易連結給消費者，以信用卡結帳付款，可適用於多元產業類型，除旅行社、飯店業可以使用Link Pay取代傳真交易外，因疫情受影響的餐廳、實體店家，還可透過Link Pay進行申辦應用於餐飲外送等非接觸交易，便利與低成本方式，為中小型特約商店提供便捷的金流服務，一起突破重圍、創造佳績。