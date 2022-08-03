今年5～6月期統一發票已在7月25日開獎，1千萬元特別獎號為「46438476」，總共有13位幸運兒；另200萬元特獎號碼為「54769852」，總共開出12張。

其中，5～6月期1千萬元特別獎消費金額最低的一張是在GOMAJI平台購買茶飲兌換券，僅花2元手續費就中大獎，其次則是在北市大直街全家便利商店花15元買巧克力捲

統一超商則有三位消費者獲得統一發票1千萬元特別獎，一位是在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買30元的熱食自助區商品、另一位是在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食，至於第三位是在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。

OK便利商店也有一位1千萬元特別獎得主，是在新北市鶯歌區國際一路的OK便利商店購買兩包菸品共220元。

而全聯、家樂福本期也有一位1千萬元特別獎得主，全聯得主是在台南安中店花240元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品，家樂福則是在台中市太平區中平七街花613元購買食品、飲料等。

另也有一位幸運兒是在台南市文賢路特力屋花769元購買延長線、置物櫃而中獎，因該位中獎人設定獎金自動匯款至帳戶，可省下千分之4印花稅。

其他四位則是在Google Play商店花33元購買應用程式、在蝦皮購物網花302元購買貨品（含運費）、在台北市第二果菜批發市場（北市中山區民族東路）停車費75元，還有在桃園市桃園區成功路的東東保齡球館花690元開局與租用球道。

今年5～6月期20萬元頭獎三組獎號分別為「17858097」、「94045042」、「05236836」，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

至於30組雲端發票專屬100萬元獎項中獎字軌號碼分別為「AN97352714」、「AV82872591」、「BD84248545」、「AC66511164」、「AL08386730」、「AU90340592」、「AQ51330218」、「AU68300314」、「BF90977002」、「BD89022477」、「BH95328408」、「AD56138483」、「BC79112280」、「BC86999928」、「AB39215535」、「AU15870248」、「AR72020177」、「AG17244979」、「AG11661700」、「AG98171441」、「AD16702463」、「AR82717282」、「AN01867696」、「BJ58962298」、「AB37930585」、「AR51745722」、「BG96821957」、「AP82358960」、「BA55746926」、「AK21373213」；併同雲端發票專屬2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組及500元獎165萬組獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網站。

官員也提醒，民眾以紙本電子發票對中1千元五獎，以及200元六獎者，可利用財政部統一發票APP快速領獎功能兌獎，也可至四大超商、全聯、美聯社等實體通路兌領獎金。

但紙本發票對中4千元四獎～20萬元頭獎、200萬元特獎、1千萬元特別獎者，只能到實體通路如第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等兌領獎金。