保護元件廠因應景氣變化，相繼延後新廠量產時程，繼龍頭廠興勤（2428）新廠延後一季投產之後，富致（6642）新廠也將遞延量產，預估延後至2024年第四季才投產，相當於延後一年，目前將以現有產能因應訂單所需，富致表示，訂單能見度下滑，對下半年看法謹慎保守。

富致日前公布第二季財報，雖然第二季有中國多地封城干擾，衝擊客戶拉貨動能，但是有匯兌收益1,800萬元挹注，第二季獲利5,100萬元與第一季相當，並年增37.84％，每股稅後純益1.37元；累計上半年獲利1.02億元，年增39.7％，每股稅後純益2.73元，雖然下半年景氣逆風，不過法人估計，富致今年每股盈餘仍可守住4元。

富致第二季毛利率守住50％，為連續第六季站穩5字頭，不過相比於第一季及去年同期雙雙下滑，富致表示，主要是景氣走弱，訂單能見度大減，第二季的產線稼動率僅80％，產能未達滿載影響產品單位成本所致，富致預期，下半年稼動率將維持第二季水準，但市況仍保守以對，初估明年下半年景氣才有機會露出曙光。

富致自2020年第四季之後，就維持高稼動率至滿載，第二季滑落至80％，幾乎是七季以來相對低檔，公司拚稼動率在80％止穩。

富致為全球第四大PPTC廠，汽車及工控的營收占比極高，仍受到不景氣衝擊，富致表示，主要是大陸客戶需求疲弱，因應景氣變化，加上缺工缺料的影響，富致擴建新廠的計劃將延後，投產時間點預計從2023年下半年延後至2024年第四季，現有的產能應可應付5,500萬元的月營收。

保護元件廠幾乎有志一同延後新廠量產，龍頭廠興勤原規劃，楠梓三廠硬體架構將於今年底完工，明年第一季可望投產，並劍指車用相關訂單，有鑑於大環境景氣變化，新廠的硬體架構仍可依照原定計畫如期達成，但是投產（產線稼動）的時間點將延後一至二季，楠梓新廠投產時間點暫定延後至2023年第二季至第三季間，由於現有產能仍舊充裕，對興勤業績不致產生影響。