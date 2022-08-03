越來越多人使用褪黑激素作為助眠劑，但因褪黑激素被大量使用的時間還不夠長，還無法了解其對現實生活的影響，根據外媒報導，美國國立衛生研究院警告，長期使用可能會導致認知功能受損，進而導致失智症。

根據英國每日郵報報導，目前美國有2.1%的成年人經常使用褪黑激素作為助眠劑，這數字驚人且顯示快速增加，1999年至2000年常以褪黑激素助眠者佔總人口數比為0.4%，但2017年至2018年的 2.1%，且快速增長的趨勢不分男女老少。

根據該報導，專家警告，美國的助眠劑使用已達「失控」程度，因為長期副作用仍未可知，在《美國醫學會雜誌》（JAMA）上發表的一份新報告中，睡眠與精神病學專家警告，美國人長期大劑量「自我治療」會讓自己面臨短期副作用的風險，包括疲勞、頭暈和頭痛，以及長期更嚴重的健康後果，尤其與其他藥物一起服用時。

褪黑激素（melatonin）是由腦內松果體分泌的一種荷爾蒙，扮演調控生理時鐘的重要角色，可幫助入睡與治療睡眠障礙，被認為是一種天然的助眠劑。此產品目前在美國是非處方藥銷售的，因此美國民眾較易取得，而在台灣仍被視為藥品，不能在一般藥局購買。

美國國家衛生研究院與其他機構將褪黑激素與失智症、較短的壽命進行連結，儘管還無明確的研究來證明此點。另有關於其他助眠劑的數據顯示，過度使用或濫用，最終會導致嚴重的認知能力衰退，或晚年出現精神問題。