台中市敬老愛心卡每月提供給長者1000點的點數，去年計程車單趟補助從50元提高至起跳價85元，台中市議員林祈烽表示，「開餐廳就不要怕客人吃飽」，建議市府提高單趟計程車補助費用至200元，方便長者使用。市府則回應，會再進行討論。

林祈烽表示，台中市敬老愛心卡發卡數有55萬3446張，在疫情未爆發前，用於搭乘公車和國道客運的比例都高達5、6成，但去年和今年因疫情嚴重，加上去年開始，搭乘計程車單趟車資補助提高到85元，因此吸引許多長者的搭乘，支出比例這兩年都高過搭乘公車客運。

林祈烽說，當初敬老愛心卡可以用來搭計程車，起跳85元卻只能抵用50元，很多長輩都認為是「看得到卻用不到」，現在雖然調高到起跳價，但很多長輩搭計程車都是到醫療院所居多，單趟費用大多在100多元到200元間，希望市府在財政充許的狀況下，能直接調高到單趟200元，方便長者使用搭乘。

社會局長彭懷真表示，敬老愛心卡的預算一開始是來自公彩的盈餘基金，後來改用市庫預算來編列，從2億4000萬元提高到7億6000萬元，如果計程車費用再調高，是否對市庫預算造成衝擊，還要再做詳細的評估。

彭懷真說，部分長輩將台中市「愛心敬老卡」作為醫療需求使用，市府也有配套措施，只要前去合約診所即可再折50元費用等，目前每月均用完敬老愛心卡補助1000點數上限的人數大概佔14％。副市長黃國榮說，議員的邏輯很正確，額度既然已經編列就是要讓市民使用，但考量市府財政，會再針對議員的提議進行討論。