U12世界盃少棒賽預賽今天（3日）休息日，不過還是進行了一場預賽的日本、多明尼加補賽，後攻的多明尼加1局下就大舉攻下5分，雖然後面4局沒再追加分數，所幸2名投手還能封鎖日本打線，終場多國5比2獲勝，多明尼加2勝2敗晉級超級循環賽，日本則是落入排名賽，為隊史參賽以來最差成績。

多明尼加晉級超級循環賽後，明天（4日）晚間6點半就要對上中華隊。

先攻的日本隊1局上率先得分，不過1局下半多明尼加立刻反擊，除了打擊敲出3支安打，也獲對方1次四壞球及1次觸身球送上壘，加上日本出現2次守備失誤，該半局多明尼加鯨吞5分，隨後日本隊，隨後日本隊則在3局上再得1分，其他局數都未能爭取到分數。

日本隊上屆冠軍賽不敵中華對屈居亞軍，仍是隊史在U12世界盃最佳名次，過去5屆日本都有從小組預賽突圍，今天和多明尼加交手，若能獲勝，戰績可以和韓國、多明尼加都是2勝2敗，要比較對戰優質率決定誰晉級超級循環賽，不過日本吞敗，小組賽累積1勝3敗，在所屬的B組掉到第4，只能打7到11名排名賽，創隊史參賽以來最差成績。