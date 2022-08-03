中華精測（6510）3日公布2022年7月份營收報告，單月營收達3.36億元，較前一個月下滑18.9％，較前一年度同期成長3.2％，累計前七個月的營收達23.5億元，較前一年同期成長7.6％。

新冠肺炎變種病毒株Omicron疫情升溫牽動科技產業供應鏈，因此本公司7月份營收受到部分產能調控、以及客戶驗證遞延影響，較前一個月下滑，預期疫情緩解，加計新客戶帶動高效能運算（HPC）、固態硬碟（SSD）等應用晶片測試需求暢旺，誠如日前本公司營運報告之說明，每月營收有起伏但整體穩健成長之目標不變，今年第三季營收可望優於第二季表現。

受到新冠變種病毒疫情、高通膨等因素影響，全球消費性電子需求疲弱，然而，其他應用如資料中心、車用電子、邊緣運算等相關基礎建設之用的晶片需求保持穩定，亦降低了消費終端市場需求轉弱的負面衝擊。因應全球科技的變化趨勢，中華精測產品結構多元發展，以因應HPC相關的處理器晶片、SSD控制晶片，射頻晶片等多項測試需求。

一年一度國際半導體展2022 SEMICON Taiwan正式登場，將在9月14至16日假台北南港展覽館盛大舉辦，中華精測在3天的開展期間將以「極致 針表現」為題，於南港展覽館1館的測試專區，攤位編號K2786，展出多款全新MEMS探針卡。

在技術論壇方面，今年度中華精測再度獲主辦單位「Advanced Testing Forum」先進測試技術論壇之邀，訂於9月15日以「Thermal Challenges in The Fine Pitch Testing Solution」為題，發表中華精測最新半導體測試介面技術，將攜手客戶端共同面對測試環境的挑戰，推出更高性價比之半導體測試介面解決方案。