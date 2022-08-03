IC封測廠矽格公司（6257）自結2022年7月份合併營業收入為新台幣16.58億元，較上月減少5.58％，比較去年同期增加6.0％。累計前七個月合併營收為114.31億元，也較去年同期增加23.27％。

矽格表示，7月主要客戶訂單因通貨膨脹及美國升息等因素之衝擊，影響消費端需求，相關供應鏈進入庫存調節。消費性晶片及PC晶片微幅減少，網通晶片、高效能運算（HPC）晶片及車用晶片需求持續增加，手機晶片及記憶體晶片持平。矽格7月合併營收仍創歷年同期新高。