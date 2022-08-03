普鴻資訊近年積極培育金融科技人才，今（3）日午在淡江大學守謙國際會議中心，與淡江大學、財金資訊公司簽訂產學合作備忘錄，首創全國唯一的產官學三方合作，共同攜手培育金融科技產業人才。

儀式由校長葛煥昭主持，財金公司董事長林國良、普鴻資訊董事長林群國均親臨簽約。在場觀禮的還有兩家公司多位高階主管，以及淡江大學一、二級主管與教師，共計將近五十人參與。

據悉，淡江大學與財金公司及普鴻資訊合作的金融科技人才培育計畫，在110學年度第2學期就已經展開，由兩家公司的技術及業務主管擔任業師，於資工系開設「財金跨行系統實務與操作」課程。

為了深化金融科技人才培育，財金公司及普鴻資訊於111學年度持續於淡江大學開課，並將課程重新設計為「金融科技理論與實務」系列課程，上學期著重於介紹產業應用與趨勢，課程內容涵蓋行動支付、電子支付、金融區塊鏈、Open API、FIDO等最新金融科技議題。

下學期則帶領學生了解銀行應用系統概況，並以財金跨行系統為標的，學習其中的支付交易、跨平台架構設計，和練習以Java進行跨系統實作。此外，兩家公司慷慨提供優秀學生獎學金，讓修課表現優異的學生能獲得實質鼓勵。