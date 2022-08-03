徐若瑄自嘲「蠟燭三頭燒」，除了電影《初戀慢半拍》外，還同時要準備演唱會及籌備新劇。（陳俊吉攝）

獲選為今年台北電影節開幕片的《初戀慢半拍》今（3日）舉辦記者會，導演陳駿霖率領徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳出席，談到初戀，徐若瑄說年輕時談戀愛總是奮不顧身，「我一路上談戀愛都滿辛苦的，因為我14歲就開始這個工作」，中間會有不相信愛情的時候，之後也會遇到現實面的東西，但也會變得更加成熟，印象最深刻自己曾經為了追愛，瘋狂當空中飛人，坐飛機到對方所在的城市，「確實很辛苦，他在哪我就飛到哪。」

徐若瑄因原定5月初要舉辦的「VIVILAND巡迴演唱會」宣布延期至下月初，前陣子剛與放暑假的兒子Dalton到澳洲玩了1個月，近日剛回台，正慢慢把感覺找回來中，每天都會把要在演唱會表演的曲目唱1遍，她今還穿上中空裝，大秀傲人腹肌，不過在現場忍不住抱怨兒子完全不認為自己是個漂亮的女生，「他覺得我肚子、屁股很大，還覺得我的腹肌是用畫的。」還分享有次兒子突然回家要徐若瑄一起討厭班上的某位男同學，原來是對方在班上同時有7個女朋友，其中一位還是兒子死黨的女朋友，才會回家邀媽媽一起不喜歡那位男同學，讓她哭笑不得。

柯震東在片中和徐若瑄大談姊弟戀，戲外也有多次姊弟戀經驗的他分享：「沒有不小心愛上姊姊，就是愛上了，姊姊在待人處事上有種狀態很好的感覺，所以年輕時的我可能也包含一點崇拜的感覺，不單純是喜歡被照顧而已。」稱讚姊系女友心態成熟、更有自信，未來交往對象也不排斥任何可能性。前女友蕭亞軒在金曲獎上宣布回歸，更有望在今年年底辦演唱會，柯震東則說：「要看她有沒有問我吧！如果有的話，可以呀！」至於如何揣摩年近30歲依舊母胎單身的純情男孩，他表示：「我記憶力滿好的，所以還記得當時情竇初開、身體有反應的感覺。」

柯震東在片中有個控制慾超強的媽媽于子育，私下的他正好相反，母親大人相當尊重家中每個孩子，唯一的限制只有要他別騎摩托車，恰巧片中有場柯震東騎摩托車載徐若瑄的戲碼，讓徐若瑄聽到後驚呼「那你還載我」，柯震東立刻解釋說「學一下就能上手」，並稱「我覺得騎摩托車的感覺很奇妙，因為女生在背後抱住我，讓我有被需要的感覺」。而他上月剛以《月老》奪下北影影帝，他說「生活沒太大的差別，因為已經出道滿久了，反而覺得是鼓勵，不會是壓力」，導演處女作《黑的教育》目前也正在趕後製中，希望能有機會角逐今年金馬最佳新導演獎。

《初戀慢半拍》本月26日上映。