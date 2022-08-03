韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（3）日釋出全新武將「丁奉」與超越武將「夏侯徽」並同步舉辦紀念活動，玩家只要完成指定任務，即可獲得「寶玉」、「虎眼石」、「隊長」、「材料選擇包」等稀有道具，除此之外，限時活動「尋找原石」首次開放，喜歡《三國BLADE：再戰》的玩家們可別錯過精彩限時活動！

限時戰場與紀念回饋活動

歡慶《三國BLADE：再戰》新武將登場，營運團隊特地準備許多好康活動，歡迎新舊玩家共襄盛舉，享受三國世界！

江東十二虎臣「丁奉」登場

丁奉，字承淵，三國時期吳國後期重要將領，侍奉吳國四代君王，為孫權、孫亮、孫休、孫皓四朝元老，驍勇且有計謀，被譽為江東十二虎臣之一，將在本次更新後正式登場，必將成為東吳勢力中流砥柱！

官方表示，即日起至8月17日止，將開放「丁奉更新紀念劇本客棧」，玩家可以透過「客棧」進入劇本戰場，並免費使用新武將「丁奉」作為出場武將，重回三國時代體驗武將們傳奇的人生經歷。本次更新後也將增加「丁奉」的隊伍效果，隨著其他知名將領共同征伐，將能勇冠三軍，斬將奪旗！

【張遼之死】丁奉＋張遼：暴擊機率增加15%

【星辰後下之後】丁奉＋姜維＋諸葛亮：所有傷害減少15%且增加生命值20%

【守護蜀國吧】丁奉＋姜維：所受物理傷害減少20%

【受難時代】丁奉＋孫魯班＋孫仁：所受魔法傷害減少25%且技能冷卻時間減少15%

【恐佈的公主】丁奉＋孫仁：物理傷害增加20%

【只打一個人】丁奉＋老將典韋：所受傷害減少20%

【存活許久之人】丁奉＋老將典韋＋鄧艾：狀態異常時間減少20%且增加生命值20%

【夾擊】丁奉 + 孫權：暴擊傷害增加30%

江東十二虎臣「丁奉」

全新超越武將「夏侯徽」

今日維護後已開放「夏侯徽」超越功能，且自8月19日起，玩家將可於「超越客棧戰場」中，完成關卡後獲得進化石，用來超越「夏侯徽」並獲得額外的超越技能，提升武將在戰場上的影響力！

【石蒜花地獄道（被動）】使用血魔吸氣功技能時，對自身套用1秒的無敵效果。

【石蒜花地獄道（主動）】藤蔓以夏侯徽為中心蔓延至周圍後，對位於範圍內的敵人增加束縛與受到的所有傷害，無視無敵並造成套用的出血傷害。

而完成「夏侯徽超越任務達成活動」指定任務條件，還可獲得寶玉、虎眼石、霸王鑄幣、材料選擇包等稀有道具，玩家們可別錯過這些好康活動囉！

全新活動「尋找原石」限時開放

自8月5日起至8月14日止，將開放限時活動「尋找原石」，玩家可在普通或無雙戰場通關後獲得活動限定道具「十字鎬」並用來擊碎「原石」，以獲得不同品質的礦石與活動積分，當累積至一定活動積分，即可兌換大量龍眼石、虎眼石、徽章、特級兵書與成長材料等稀有道具！

此外，於9月5日前還將陸續推出各種更新紀念活動，包含「特別交易所」、「抽籤筒活動」、「霸王劉備的7日密詔」與「不朽的忠臣老將典韋的劇本戰場」等限時活動，凡達成指定任務即可獲得獎勵，領取大量寶玉、5星稀有武將「徐連」，以及U級升級券、虎眼石、進化石、特級兵書、戰場材料選擇券等實用虛寶道具。

還有更多《三國BLADE：再戰》粉絲限定活動將於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！