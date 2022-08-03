國民黨高雄市第五選區議員許慧玉不再尋求連任，許慧玉日前邀約黨內提名的張惟晴，表達力挺黨內同志張惟晴，然而許慧玉這一席，目前有無黨籍前市議員王齡嬌及張惟晴極力爭取，王齡嬌擺脫過去傳統競選策略，這次參選以多角美式建築當競選總部並於本周落成，盼多功能溫馨競選總部環境，吸引年輕選票及老中青族群票源。

據了解，王齡嬌原本安排未來人生規劃將轉往社會公益發展，包含關懷流浪狗等，同時因為年邁90歲高齡的母親，而逐漸轉往長照市場做發展，不過由於第五選區在地領袖和鄉親民眾的期許及鼓勵，王齡嬌經過熟慮後，決定投入年底市議員選舉。

為了讓年輕人投入政治夢想，激發中生代對政治的熱情及喚醒年長者對台灣價值的記憶，王齡嬌積極力圖將原本生硬的選舉，注入溫馨、人文氣息與舒適的選舉活動與環境，她首先將競選總部擺脫過去傳統建物，而是打造成一座有咖啡人文氣息的總部，藉此鼓勵民眾走出來話家常。

王齡嬌表示，會去找這樣的素材，是希望能夠打造一個溫馨而且是多功能的競選總部環境，而不是冷調生硬的選舉環境，盼透過溫馨的選舉環境，讓更多人願意到此分享政治理念，談論對未來的期許及對她的期待。

王齡嬌說，競選總部預計將於本周在仁武區落成，接著她將推出行動咖啡車，屆時車輛會開到選區各社區內，邊開邊停並邀請社區民眾一起喝下午茶，展開生活點滴交流，她也藉此闡述投入選舉的想法及理念，希望透過行動力，爭取選區民眾對她的支持。