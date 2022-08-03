2022金門第1場「台金餐車聯合市集」來了！8／5至8／7每天下午3時至晚上9時，在官澳灣口海濱公園，與鄉親和遊客在浪漫的草地音樂、特色美食和海岸美景中，分享賞心悅目和味蕾暴動的旅遊新體驗。

縣府觀光處長丁健剛說說明，此次餐車大匯集整合金門在地特色商家及台灣高人氣餐車共襄盛舉。從北台灣到南台灣跨海而來的知名餐車有日斤餐車、逐夢烤餅、尋路Find the way、樹巢Tree Nest、小俠愛吃沙威瑪、Walk Barista瓦克咖啡等，提供多樣化的美食餐飲，同時規畫趣味十足的親子活動。另有野營包廂、SUP立槳、高粱掃帚手作等體驗單元，以及互動魔術泡泡表演。

現場也安排多樣表演活動，邀請台灣嘻哈團體Sugar Daddy蜜糖老爹、抒發系歌手麻琴-Makoto、甜美小清新王喬伊Joyin 與金門在地樂團璇福Radio、自造幫、EDW樂團等，在海風徐送的草地音樂會中傳唱悠揚音符。

縣府表示，官澳灣口於2021年底在交通部觀光局補助完成海灘與周邊環境改善工程，設有浮動平台、水域沙灘遊憩區、體健與兒童遊樂設施等休閒環境。縣府也以協同發展觀光方式，招攬業者創業與進駐，目前已輔導純電卡丁車、SUP及輕食等業者，逐漸形成遊憩市集，帶動官澳地區整體發展。

縣府指出，帶動東半島發展為縣長楊鎮浯重要政見，觀光處近年來在官澳及陽翟推動觀光旅遊相關建設、舉辦活動以及招攬在地年輕人投入營業，透過旅遊共創的方式，逐步落實政見。

活動期間也推出多項優惠及好康，包括參與Dress Code主題活動，即可兌換精美禮品一份，填問卷再送恐龍小水槍。縣府鼓勵民眾自帶環保餐具，為保護地球盡一分心力。活動詳情可關注「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁。