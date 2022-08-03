發薪日是許多上班族最幸福的時光之一，看到存摺數字增加，更讓人有動力繼續工作。不過，日前有網友表示，領薪水時竟發現尾數多了一個零，等於是薪資突然暴漲了10倍，讓她開心地快要飛上天，不斷思考該如何運用這份「上帝的禮物」，沒想到貼文曝光後，卻遭到其他人極力阻止，苦勸她趕快把錢還回去。

原PO今（3）日在《PTT女孩板》發文分享喜訊，她表示，過去的薪水都是由老闆直接轉帳，今天收到匯款後，發現金額似乎有點怪怪的，仔細一算居然發現「多了一個0」，直接從26,500元變成265,000元，讓她忍不住笑說，「感覺有點爽，第一次看到這麼多錢」，且老闆疑似沒有發現匯款金額有誤，原PO不禁好奇詢問網友，「下班可以直接去買PS5了吧？」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，多數人建議原PO，如果老闆匯錯薪水一定要馬上歸還，「會有侵占的問題喔，嘻嘻」、「陷阱！踩了你就吃官司」、「本來裝不知道還沒事，發文反而被抓到你主觀已知薪資多匯的事實」、「人還是誠實一點好」、「小心出大事，會吃官司的，趕快還回去吧」，不過也有網友認為，這是一篇幻想文。

過去《中時新聞網》曾報導「離職後前公司持續匯2個月薪資 網曝暗黑細節」，當中提到，若遇到公司匯錯薪資，為避免衍伸問題，最好誠實回報，並請公司申請匯款錯誤，不要隨意聽信對方要求匯款，否則可能不幸演變成洗錢或是第三方詐騙事件，個人帳戶恐成警示帳戶，實在得不償失。