梁舒涵與真善美基金會憨兒朋友。（開麗娛樂提供）

梁舒涵3日帶喜憨兒看《璀璨年代 克林姆藝術沉浸特展》做公益，竟自曝將與《女力報到》中的心儀對象梁瀚名「結婚」，且已帶他見家長宣布：「我們明年要結婚」，讓家人驚訝不已，她甜笑說「未來女婿」是送給爸爸最好的父親節禮物。但最終這只是她惡整爸爸的橋段，被虧父親節當愚人節在過。

梁舒涵為了自己的影音平台發想「父親節驚喜」，想知道爸媽得知她要結婚會有什麼反應，原以為爸爸會震驚反對，沒想到意外鎮定地說：「沒問題，你們年輕人自己決定就好。」

一旁愛女心切的媽媽直喊：「不行，怎能這樣就把女兒嫁掉。」緊張地開始身家調查，梁瀚名也「演技大爆發」應答如流。眼看就快「騙不下去」，才請朋友端蛋糕出來，全家人才發現「被整了」。

目前仍以事業為重的梁舒涵，對於結婚生子表示「一切隨緣」。好搭檔曾子余曾語重心長建議她凍卵，還虧她：「妳年紀差不多了吧。」讓她忍不住大翻白眼。梁舒涵認為凍卵「CP值」太低，「因為不知道何時才會遇到另一半，這樣開銷太大了。」比起凍卵，她反而希望未來老公可以在她上班時幫忙照顧小孩。

梁舒涵先前拍《女力報到》時刻意營造的憨直肉感已消失，她透過爬山、打羽毛球鏟肉，目前46公斤的她體態得宜。