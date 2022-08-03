美國眾議院議長裴洛西訪台行程滿檔，3日下午赴景美國家人權園區參訪，並與銅鑼灣書店老闆林榮基、大陸民運人士吾爾開希、台灣NGO工作者李明哲等人會談；林榮基受訪時表示，希望美國政府能伸出援手，幫助現在還在反抗的香港年輕人，吾爾開希則透露，會談氣氛熱烈並有深度，有關維吾爾族話題占相當大的比例。

林榮基表示，裴洛西首先提出中國的人權問題，對於香港、西藏的人權問題也非常關注，林榮基說，香港還有許多參與過反抗的年輕人，可能會被判刑，但因為種種限制無法離開香港；他也提到英國政府日前公告將容許在1997年7月1日後出生、父母其中一方為BNO港人的香港年輕人，可以申請BNO簽證赴英居留，但1997年前出生的年輕人沒辦法透過此辦法離開香港，希望美國政府能伸出援手協助。

吾爾開希透露，他和裴洛西認識30多年，見面次數很多，能在台灣歡迎裴洛西感到非常高興，台灣跟美國，他和裴洛西的共同語言是自由、民主、人權。

吾爾開希指出，台灣人民吸入和呼出都是自由，這份自由是爭取來的，所以會冒死捍衛這份自由，這番話也得到裴洛西的鼓勵跟認可，其他國會議員也認可。

曾經在中國大陸遭到判刑入獄的李明哲則不願意多談，僅不斷強調，今天來是為了感謝裴洛西，其他由主辦單位發言。