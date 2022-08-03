今年32歲的長瀨昆妮是日本華僑，多年從事日文教學與直播，2020年從日本返台，與直播主連千毅簽約成為旗下助理，在直播中總是站在連千毅身後，火辣造型令她成為直播最吸睛的存在，因曾教日文被粉絲封「日文女神」；近日她到南投玩立槳，火辣比基尼照讓網友暴動。

長瀨昆妮日前到南投體驗立槳運動，她換上性感比基尼，中空的設計讓雪白南半球現形，平坦小腹和纖細腿根全都露，她跪在浮板上高舉著立槳，S曲線的好身材變換各種姿勢，就連躺下F級雪乳仍然堅挺，讓網友眼睛大吃冰淇淋，加上當天似乎飄著微雨，長瀨昆妮頭髮微濕，畫面十分性感。

她發文感謝當天的攝影師和教練，直言當天下了傾盆大雨，所有人都陪她一起淋雨，長瀨昆妮甜喊：「大家辛苦了」，她同時不忘問粉絲「喜歡哪一張？」，粉絲看後直呼：「老師好漂亮哦，不會選了，全部都要啊！想把老師帶回家」、「只要是妳我都喜歡」、「側身一點的都好美」、「喜歡穿最少的那一張」。

長瀨昆妮也曬出影片，影片中她拉著攝影師的手做出男友視角的效果，她在工作人員的幫忙下穿上救生衣，岸邊等待教練搬船時對著鏡頭扭動身體，畫面非常可愛，經過一番努力眾人才到達指定位置開始拍攝照片，影片中長瀨昆妮的船跟教練的船綁在一起，兩人努力划船的模樣很有喜感。