英飛凌科技（Infineon）宣布旗下CoolSiC產品獲得全球領先的電力與能源管理解決方案供應商台達電子選用，助力台達朝向利用綠色電力實現能源轉型與碳中和的目標邁出了一大步。台達成功開發出的雙向逆變器，透過結合太陽能發電、儲能與電動車（EV）充電的三合一系統，讓電動車搖身一變成為家用緊急備用電源。

這款雙向逆變器可用於為電動車和家用電池充電，還能作為意外停電時的備用電源，以及高效的綠能控制核心。該雙向逆變器中搭載了英飛凌的1200 V M1H CoolSiC EasyPACK 1B模組，以及採用D2PAK 7-pin表面黏著封裝的1200 V CoolSiC元件。它將三項應用整合在一起，在一個尺寸僅為425 x 865 x 160 mm3的精巧封裝實現了三合一系統的設計，具有重要的里程碑意義。該系統的輸出功率約為10kW，並且可達到最大持續電流34A以及97.5％以上的峰值效率。

台達電子太陽能變流器事業群處長李雷鳴表示，英飛凌多年來一直引領著功率半導體的發展，致力於進一步提高電源管理效率，是一個值得信賴的合作夥伴。借助英飛凌的功率半導體元件，我們能夠將三種應用整合到一個系統中，向著綠色能源的發展目標邁出了一大步。

英飛凌工業電源控制事業處總裁Peter Wawer表示，這項專案是邁向碳中和道路上的一座重要里程碑，我們十分榮幸能夠成為其中的重要參與者。我們期待著台達能夠與英飛凌長期合作。英飛凌的功率半導體元件在這套智慧能源解決方案中發揮了重要作用，對此我們深感自豪。

打造此三合一系統的重要元件包括：具有NTC溫度感測器與PressFIT壓接技術的1200 V M1H CoolSiC EasyPACK 1B模組（F4-23MR12W1M1_B11）。該模組可提供超高的設計彈性與高電流密度。同時，該模組採用了領先的封裝技術，結合CoolSiC MOSFET，實現了低電感設計以及極小的開關與導通損耗。此外，它支援客戶進行高切換頻率操作，因此能實現更小型的系統設計。EasyPACK模組能夠協助客戶縮短新產品開發時程，降低總體成本。