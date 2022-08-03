人一生最多可以買三張的小額終老保單，上半年買氣「爆增」。據保險局公布最新統計，今年上半年小額終老保單賣逾13.07萬張，比去年同期成長188％，張數創同期次高，新契約保費28.64億元，同比亦增加177％，則創同期新高，上半年銷售小額終老第一名是中華郵政，銷售件數占比近40％、保費則占59％，銷售量「一騎絕塵」。

為拉高國人壽險保障，保險局推動僅有身故保障的小額終老保單，原本限定一人一生限購一張，保額30萬元，去年7月1日後調整為一人最多可買三張，但合計最高保額70萬元，保單預定利率2％、附加費用率10％，比一般終身壽險便宜15％~20％以上。

中華郵政壽險以往強項就是透過全台郵局據點銷售六年期保單，訴求零存整付，但在低利率時期，新台幣保單預定利率低到谷底，加上保險局政策引導不樂見短年期儲蓄險，中華郵政壽險新契約保費大幅衰退，近二年又靠著小額終老保單拉升。

據統計，今年上半年小額終老保單共銷售13萬738張，新契約保費28.64億元，其中，中華郵政就約賣4.87萬張，占逾37％，保費16.82億元，占率近59％，中華郵政壽險上半年新契約保費44.1億元，等於小額終老就占38％，超過三分之一。

上半年小額終老保費第二名是富邦人壽，約有3.26億元，占整體小額終老保費逾11％，第三名是國泰人壽的2.66億元，占率9％，國壽、富邦人壽、南山人壽、三商美邦人壽上半年都各賣1萬多張小額終老，都不到中華郵政壽險一家銷售量的三分之一。

另外，保險局亦公布上半年壽險長照險共銷售45,327張，新契約保費12.21億元，比去年同期45,591張、保費12.4億元，略減少一些，可能是受疫情影響，這種較需要業務人員解釋的保單，成長不易，上半年保費前三名是南山人壽、國泰人壽及富邦人壽，其中，南山人壽件 數逾1.7萬張，占率38％、保費5.6億元，占率46％，其他公司都未逾1萬張，保費未逾3億元。

壽險公司目前在相關政策性保險上各有擅場，如外溢保單保費第一名是國泰人壽、件數第一名是南山人壽，長照險第一名是南山人壽，小額終老第一名是中華郵政。