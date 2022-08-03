年度美食盛事「2022台灣美食展」將於8月5日至8月8日在台北世貿一館展開，台北福華大飯店推出多款老饕最愛年年熱銷餐券，即日起搶先推出線上美食展購物優惠，讓老饕們搶先一步搶購各式經典美饌，包括秒殺商品「中西全日美食餐券」999元，小家庭最愛「中式四人合菜餐券」2999元，還有明星排隊商品「彩虹座通用自助餐券」一口價1099元，另有獲得消費者一致好評的「中式十人合菜餐券」優惠價9999元，餐券折扣直接下殺55折起。

年年熱銷的「中西全日美食餐券」999元，可用在江南春、珍珠坊、蓬萊邨或七賢吧等，下殺61折，提供消費者更多元的搭配，中西美食大匯集。在江南春可享用招牌人氣「單人海陸套餐」色香味俱全的招牌花膠燒烏參、蟹黃海鮮羹與江浙點心，道道佳餚細緻精巧。

蓬萊邨4人經典台式合菜。（台北福華大飯店提供）

珍珠坊則可享用「單人海鮮套餐」，樹子蒸龍蝦、清蒸鮮魚、海鮮豆腐羹等鮮甜海上鮮，讓您徜徉海味品嘗經典粵菜之美。蓬萊邨「單人山海套餐」，軟煎嫩溜肉、烏魚子炒飯等道地台味通通吃的到。還可選擇七賢吧「雙人中西自選套餐」無論是中式福華招牌牛肉麵或是西式番茄海鮮義大利麵都能搭配。

人氣居高不下的明星中式餐廳也推出2999元「蓬萊邨/ 江南春/珍珠坊平日中式四人合菜券」及9999元「江南春/宴會廳十人合菜券」的選擇，最低55折起，無論是小家庭或是大家庭用餐都免煩惱。深受消費者喜愛的彩虹座則推出「彩虹座通用自助餐券」1099元，等於77折起，午餐、下午茶及晚餐餐期都通用，各國精緻美饌亞洲及西方料理層次豐富，70多款中西美饌輪番上陣，讓饕客暢快吃。

彩虹座通用自助餐券1099元。（台北福華大飯店提供）

無論是風味台菜、道地江浙菜、經典粵菜、自助百匯、精緻西餐在台北福華大飯店通通吃的到，即日起可於台北福華大飯店線上商城先搶為快，不能到現場的民眾也可以在線上購買。此外，在美食展期間更推出超值優惠加碼活動，餐券在旅展、線上商城、飯店外賣櫃單筆餐券合併消費金額滿5000元贈500元餐飲抵用券乙張，滿1萬元，贈送500元餐飲抵用券兩張，以此類推，買越多送越多。