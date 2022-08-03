蔡英文總統今（3）日中午宴請美國眾議院議長裴洛西訪問團，並邀請台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、和碩副董事長程建中，蔡英文在臉書上表示，大家對台美各領域的深化合作，彼此交換了意見，最後也期待「未來台美友誼更加堅實」，沒想到許多網友灌爆留言處，狂轟「國軍今晚睡不著了，明天休息不了了」。

蔡英文在臉書上表示，台灣與美國共享的，不只有民主自由人權的價值，在經濟發展和民主供應鏈的合作上，也持續共同努力。「今天，我邀請了我的老朋友Morris一起和裴洛西議長共進午餐，我們傑出的企業家，台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中也都在現場，大家對台美各領域的深化合作，彼此交換了意見」。

蔡英文指出，在台北賓館，「我們布置了象徵台美友誼的蘭花，蘇貞昌院長也很阿莎力，送了裴洛西議長一盆染上美國國旗圖案的蘭花」，蔡英文最後也說「當然，好朋友在一起，就是要共享一杯，裴洛西議長最愛的黑巧克力冰淇淋。期待未來，台美友誼更加堅實！」

此篇文章一發出，也立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言狂轟「國軍今晚睡不著了，明天休息不了了」、「因果報應可能要來了」、「拿農民漁民的血汗換來一天沒有實質好處的榮耀，明天還是要面對現實」、「裴洛西離開了，台灣的惡果到了，只爽個不到一天，再來苦的是台灣老百姓」、「只會爽喊著抗中保台，現在對岸演習來門口了，有哪招回應啊？還不是縮頭當烏龜」、「花了這麼大的代價請過來，換來的確是經濟制裁」。