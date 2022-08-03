日前傳出有房東因為不滿租客申請租屋補助，調漲全棟住戶租金，導致租客遭到霸凌。一名自稱年收200萬的台中房東分享，自己除了以低於行情出租給大學生、會讓租客申請補助，租客有經濟困難時還會減租，喊話希望房東們不要為了逃漏稅就拒絕租客申請補助，讓許多租屋族直呼「好人一生平安」。

原PO在Dcard發文表示，自己是年近40歲的台中房東，從小到大衣食無缺、有存款，有一棟上一代留給我的大樓，租客大多是大學生，「10坪套房以4～5000低於行情的價格出租」，但年收入還是可以達到約200萬。

原PO提到，前陣子有個租客希望申請補助，怕被霸凌所以事先詢問他，看完後他是既生氣又難過，「明明房東就已經是社會中偏富有的人，為什麼還要跟窮學生計較那點錢呢？」

原PO透露，自己只要遇到租客有困難都會減租，自己身邊也有房東朋友為了逃稅不給申請補助，「最後等到租客搬家才被檢舉，這樣有比較好嗎？」因此希望藉由自己的案例，改善房東界的風氣，並呼籲「遇到逃漏稅的房東請勇敢檢舉，怕被找麻煩就等退租後再去檢舉，祝台灣能有越來越多的好房東！」

對此，許多網友紛紛回應「好人一生平安」、「我也想租你的房子了」、「看到租金還以為是我租的房子的房東要開酸了，幸好是善良的房東，附註我房東也是啦，只是怕前後不同樣子」、「暖心房東」、「謝謝你房東人，我的超人」。