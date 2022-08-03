外媒日前爆料中芯國際透過現有設備製造、出貨7奈米晶片後，拜登政府打壓大陸科技廠動作頻頻，繼美國兩大半導體設備業者科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）收到華府通知，禁售14奈米（含）以下先進製程設備給陸企後，美國下一步將管制先進晶片設計軟體（EDA 軟體）出口大陸，包括益華、新思和西門子將受到影響。

美國政府將限制出口的EDA 軟體，是用於生產環繞閘極（GAA）技術晶片不可或缺的工具，三星日前在最新的3 奈米晶片製造上採用GAA 技術。

美國科技新聞網站protocol.com周二（2日）引述消息來源報導，拜登政府新的EDA 軟體出口限制禁令，將在未來幾周內公告實施，目前由美國商務部進行審查中，最後才敲定實施的相關細節。據知情人士透露，美國政府提出新出口限制，是為了阻止把EDA 軟體賣給大陸企業。

報導指出，EDA軟體是工程師設計晶片的關鍵工具，協助確保晶片在生產製造之前沒有任何問題，之後再交給英特爾、台積電或三星等晶片製造商來代工生產。

目前在全球EDA軟體市場的三大廠商，包括益華（Cadence）、新思（Synopsys）、西門子（Siemens）。中國大陸是這些晶片設計軟體公司的重要客戶，據美國證券交易委員會（SEC）資料顯示，益華在今年第二季營收有13%來自大陸市場，新思第二季營收17%來自大陸，但兩家的收入中屬於環繞閘極（GAA）技術占比並不清楚，原因是GAA是非常新的技術。

一旦美國EDA軟體出口禁令上路，益華、新思和西門子將受到衝擊。

而美國政府計畫阻止這些用於先進晶片設計的EDA軟體出口大陸，代表再度擴大對大陸禁令限制。其實，美國早就禁止艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）設備出貨大陸，如今部分用於EUV 生產技術的 EDA 軟體也同樣被封殺，顯見對於打壓大陸先進晶片產業發展力道越來越猛。