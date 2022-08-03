Solidigm隆重推出Solidigm P41 Plus，這是Solidigm自2021年12月成立以來的首款自有品牌固態硬碟（SSD）。P41 Plus為一款創新的PCIe 4.0產品，專為PC使用者的日常運算與遊戲需求打造，提供使用者最佳的效能與超值選擇。

Solidigm P41 Plus提供高達4,125MB/s的連續讀取速度，為PC使用者在預算內提供絕佳PCIe 4.0效能升級。 Solidigm P41 Plus採用144層3D NAND，並以M.2 2280外型規格廣泛地提供512GB、1TB以及2TB等3種容量。為提升設計上的彈性，特別提供企業級用戶2230及2242規格的選擇。

秉承創建固態硬碟產業新典範的理念，Solidigm在軟體方面投入大量資源，藉以提升使用者體驗。其成果為Solidigm Synergy軟體，這是一款強烈推薦使用的套件選項，內容包含儲存裝置驅動程式以及具備強大儲存裝置健康監測工具的Windows應用程式。Solidigm Storage Driver支援主機管理快取功能，透過觀察用戶的使用習慣來辨識資料存取頻率高低，進而將頻繁使用的資料保留在快取之中，即使在儲存空間即將用盡後仍可提供較快的讀取速度。

客戶端產品與解決方案部門總經理Sanjay Talreja表示，無論是體驗最新的PC遊戲、處理商務工作或是編輯家庭照片，Solidigm P41 Plus均能提供終端使用者心繫的效能表現，以及令人難以置信的價值感受。Solidigm P41 Plus以創新軟體作為後盾，提供價格和效能的卓越組合，並以軟體強化使用者體驗，突顯我們獨一無二的價值。

作為Solidigm品牌的首款產品，P41 Plus彰顯出公司致力於提供領先業界的儲存解決方案產品組合，包含專為客戶端、雲端和資料中心市場所推出的高效能固態硬碟。