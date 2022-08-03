大陸禁我水產、茶葉、餅乾飲料等4、500家產品進口，外貿協會將協助受影響業者分散市場，初步會助其賣產品到東南亞、日本、中東、北美四大市場去。

貿協董事長黃志芳今天出席公開活動時，對於中國禁我食品、竹筴魚、白帶魚、蜂蜜茶葉等產品，表示最近幾天都有找業者密集開會，討論看怎麼協助分散市場。其實從前一波我水果被禁，貿協就已經加強推廣力度，這次也一定會協助分散市場，做好行銷跟轉賣。

至於要助食品業、農產品拓銷到哪些國家？黃志芳說，會看全球的市佔率、驗證問題來決定。像是新加坡自己沒有農業，所以沒有管制檢驗，還有日本飲食習慣與我相近，傳統上，都是比較容易進入地方。

統整起來，黃志芳指出，會協助業者將產品拓展到東南亞、日本、北美、中東等四大市場為主。這裡面，穆斯林市場尤其會是拓銷重點。

他強調，貿協有清真推廣中心，很多食品業者都在清真上下很大工夫，這些國家消費力很高，所以可多推廣產品到有清真認證的國家。

依據貿協統計，東協有清真認證的國家有新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、緬甸、柬埔寨等。