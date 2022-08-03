董育君近來推出新作，今舉辦發片記者會。（豪記唱片提供）

董育君近日推出台語專輯《愛老虎油》3日舉辦發片記者會，邀來同門金曲台語歌王翁立友到場力挺。他們頗有私交，自封「翁董」組合，但近年疫情影響，2人海、內外工作幾乎都取消暫緩，翁立友表示，因為現在出國返台仍需要隔離，不希望經紀人、助理等工作人員一起跟著隔離受苦，目前皆婉拒海外工作，粗估少賺上千萬元。

翁立友、董育君目前都單身，在現場被眾人拱談戀愛，她笑說，「謝謝立友哥的指教，只敢把台語一哥當作哥哥」，並大方表示，若未來遇到有緣人可以「先有後婚」，翁立友則是一切順其自然。他年初登山不慎摔傷，今表示，摔傷是小事，傷口發炎3天就恢復了，但從小罹患乾眼症，每次見到強光就很不舒服，不論休息再久都無法緩解，只能靠點眼藥水舒緩，讓董育君直呼：「他得的是絕症。」

談到疫情期間生活，他透露，當時每天宅家防疫，像是提早過退休生活，「太難過，每天閒到不知道要幹什麼」，近期開始學習用毛筆抄寫心經，私下也喜歡去廟裡走走，他打趣說，自己快變成宗教家，「以後也可以去當廟公」，但沒有出家想法，他坦言，修行不一定要出家，現在透過宗教信仰跟自己對話，獲得心靈平靜。

他們第二次合作對唱，翁立友笑說，每次跟她對唱，總會有不同的笑點，真的很開心，董育君則說，每次看到翁立友在工作認真的表情，搞笑點子就浮現腦海，「讓嚴肅的表情能開懷大笑，這很有成就感。」