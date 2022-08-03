日本24歲女大生娜娜茶(なな茶)，擁有甜美臉蛋和G罩杯上圍，因經常在社群媒體分享火辣穿搭，網路人氣一路攀升，抖音更是有百萬追蹤，IG也有超過34萬粉絲，近日她又曬出一段「身體卡欄杆」的影片，未料嬌小身軀竟被卡住，在杆子倒出超巨Ｗ形狀，還晃動長達7秒，讓大批男粉絲不禁狂噴鼻血。

娜娜茶近日於抖音擠欄杆晃長輩，詢問網友「你認為我能笑著通過嗎？」並附上一段超邪惡短片。影片中，只見娜娜茶穿黑色中空上衣，堅挺圓弧被完美包覆，上圍正試著穿越白色欄杆，但似乎空間太過狹窄，她準備過去另一側時，一不小心撞擊杆子許多次，連帶上圍跟著劇烈搖晃起來，震得網友臉紅心跳。

這段影片一被PO出後，吸引網友紛紛留言：「妳在幹什麼好可愛」、「妳在幫忙清潔欄杆」、「我好想要當那根欄杆」、「一個難以穿透的地方」、「知道如何使用妳的武器是優勢之一」、「啊長輩晃得不停好暈喔」、「胸部掛在那，給我留下深刻印象」，最終成功穿越後更叫出聲來，這一幕全被她百萬粉絲都給看光。

而在4小時過後，她和I級正妹天木純合作，只見她穿著薄紗開洞洋裝，踩著高跟鞋，同有雄偉雙峰天木純狂抖上圍，雪白畫面峰峰相連，腳下絆著彼此，輕輕發出無奈笑聲卻無比悅耳，她手放在上圍下側，天木純則舉起一支雨傘，替娜娜茶維持身體平衡，兩大正妹加乘，合作6秒跳動片輕鬆過關抖長輩。