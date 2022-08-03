去大安濱海樂園玩「風」了！ 搏海職人、安心迴游生態體驗5日起線上報名。（台中市政府提供）

「2022大安海觀光推廣活動」，8月23日將「風」到10月15日。台中市政府觀光旅遊局今年「大安海觀光推廣活動」，特推出多場搏海職人體驗、安心迴游生態之旅及風箏衝浪競賽等；透過帶狀活動結合風箏衝浪極限運動深度體驗和新創「安心洄游」生態之旅，歡迎民眾5日起踴躍上網報名。

觀旅局指出，今年8至10月期間將辦理4場次「搏海職人」水上活動體驗，比往年增加3個場次，讓初學者能深度學習成為搏海職人，課程由專業教練帶領初學者進行水上體驗；從水域安全教育宣導、學習運動常識技巧到淺灘實際操作等一系列教學，讓更多人體驗這項好玩又刺激的水上極限運動。

觀旅局表示，8月期間規畫2場次的「安心洄游」生態之旅，遊程內容包含海洋運動風箏衝浪體驗、漁村生態導覽、食農教育、在地人文歷史及特色文化傳承等。以大安港媽祖文化園區為出發點，路線行經大甲、大安、外埔等景點；透過認識在地農漁村觀光及海洋運動體驗寓教於樂，感受台中海線美景。

觀旅局說，10月15日再加碼規畫風箏衝浪競賽、風箏彩繪DIY、在地藺草編織DIY；另參與活動者即贈美食抵用券、防疫組合包等好禮。透過認識在地農漁村觀光及海洋運動體驗寓教於樂方式，感受海線風的美景。持有「享住台中」千元住宿扺用券者，8月底前搭配中央悠遊國旅補助，最高更可折抵住宿費2300元。

台中市風景區管理所強調，一年一度的大安海盛會非常熱門，大小朋友別錯過，各項體驗及安心洄游生態之旅名額有限，8月5日起開始報名；給今年暑假留下深具意義又特別的體驗，絕對讓您不虛此行。