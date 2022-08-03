20歲蔡姓男大生透過網路，結識15歲國中少女，雙方熟識後，2021年11月蔡懇求少女，指自己從沒看過女生自慰，遊說少女拍片滿足他的好奇心，而為取信對方沒惡意，蔡還先傳自己的全裸照給被害人，藉此取得少女自拍的不雅影片、照片，事後少女為此不安出現異常，家人獲知後報警提告，士林地院審酌蔡確實是自己觀看，且看完就已刪除未散佈，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年10個月，緩刑2年並向公庫捐款5萬元。

判決指出，蔡姓大學生透過IG結識被害少女，雙方經攀談後逐漸熟絡，去年底蔡向被害人表示，自己從沒看過女生自慰，很想要看，不斷拜託少女拍一段給他滿足好奇心，還強調「不用露臉沒關係」。

蔡為取信對方，還先傳了自己的裸照給少女，聲稱「妳也有我的照片，所以我不可能威脅妳…」少女因涉世未深，又禁不起蔡百般哀求，最後在學校女廁內，陸續拍攝3段自慰影片及3張照片傳給蔡。

但被害少女事後深覺不妥，言行開始出現異常，經親友追問後說出此事，家屬獲知後十分生氣，選擇報警、提告。

合議庭審酌，蔡利用被害人年紀尚輕，心智發育尚未健全，引誘對方拍攝猥褻影像供其觀覽，藉此滿足個人私慾，卻影響被害人身心健全發展。

但考量蔡未有前科尚在就學，到案後坦承犯行，且有意與被害人和解，犯罪動機出於對性事的好奇，一時衝動所致，且經檢警調查，蔡在觀看後已將檔案刪除，查扣的電腦、手機也未發現有散佈的情形，犯情尚堪憫恕，符合減刑條件。

士林地院依誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判蔡有期徒刑1年10個月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並應接受法治教育課程2次，另向公庫捐款5萬元。

士林地院，緩刑，不雅影片，網路交友