「放浪兄弟」成員關口Mandy飾演舞蹈動作乾淨俐落的人氣舞者。（采昌提供）

由《重金搖滾雙面人》作者若杉公德同名人氣漫畫改編的《末日救世主》，透過搞笑與科幻元素，輔以戀愛喜劇增添故事深度，集動作、愛情、亂鬥、歌舞、諧仿、肉體美於一體，勇奪日本本土新片票房冠軍。其中由大貫勇輔飾演的末日戰士「阿守」，竟然因為末日沒有降臨，讓他黯然來到名古屋展開「普通人」的生活，甚至因為對酷妹一見鍾情，讓他開始勤練街舞，只為了一奪她的芳心，甚至還對上「放浪兄弟」成員關口Mandy飾演的人氣舞者，兩人展開「街舞把妹」，觀眾也得以一窺專業舞者出身的大貫，他又一精彩的舞蹈表現。

33歲男星大貫勇輔飾演的末日戰士「阿守」，因為原本要守護的末日並未到來，讓他殘念成為「最強的無用戰士」，自小苦練的「無戒殺風拳」也無用武之地，只好黯然來到名古屋，過著普通人的生活。沒想到他竟在公園裡，邂逅由「三點女主角」團員「奏」所飾演的酷妞「美麗」，在他心中掀起前所未有的情感波瀾，也讓他鼓起勇氣與美麗搭話，甚至加入她的舞團，就為了想要一奪芳心，沒想到對方卻崇拜由「放浪兄弟」成員關口Mandy飾演的人氣舞者「和也」，就因為他的舞蹈動作乾淨利落，因此讓大貫的角色，決定勤練舞技，跟這位強勁的對手展開「街舞把妹」Battle。異想天開的妙哏，將挑戰觀眾捧腹絕倒極限。

事實上，大貫勇輔本身就是專業舞者出身，擅長芭蕾、爵士、當代、現代、嘻哈、雜技等各類型舞蹈，所以街舞對他來說，也只算是小菜一疊。不過讓他直呼挑戰之處，就在於他要以金色長髮，打赤膊的造型現身片中，讓他不免有些焦慮，「因為要打赤膊，必須展開肉體訓練。拍攝前1天，為了不要浮腫，所以吃東西都去鹽，拍攝當下更只喝番茄汁與吃地瓜，並勤快鍛鍊肌肉。」表現出對角色體態的執著。對於有機會演出如此一部妙想天開的爆笑喜劇，他也感謝地表示：「可以在這麼多優秀前輩們當中，一起來加入演出，就感到十分驚訝，也非常感謝大家。」

該片除了由伊藤英明、上白石萌歌、西畑大吾、大貫勇輔、古田新太、山本耕史、小澤征悅等共同主演外，配角陣容也很有看頭。由淺川梨奈飾演女主角的好友，展現出可靠的大姊姊姿態。倉悠貴飾演西畑大吾的好友，擅長炒熱氣氛，無所畏懼。岡崎體育飾演男主角勝平的情敵。而由橋本潤與森永悠希分飾的警察前後輩，也多次出現在末日戰士的對戰現場，成為必殺技「無戒殺風拳」的解說員。還有鈴木福飾演的不良國中生，及搞笑團體「摩天樓」成員安東尼與大東尼，飾演勒索路人的小混混。不勝枚舉、接連不斷出現的演員群，讓整部電影驚喜不斷。

《末日救世主》即將在8月26日在台上映。