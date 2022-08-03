瞄準即將到來的父親節購車商機，台灣福斯汽車3日宣布，即日起推出多元購車方案，凡活動期間購買福斯（Volkswagen）乘用車全車系，且於今年8月26日（含）前掛牌的車主，即可享免今年度汽車燃料使用費與牌照稅，同時福斯車主舊換新購車補助方案持續實施，依換購指定車型，最高享5萬元的舊換新購車補助金。

台灣福斯並針對2022年式The Polo 、The T-Cross、The Arteon等指定車型，再祭出高額分期貸款方案，並且提供免費第五年延長保固，衝刺業績。