日系豪華車品牌INFINITI總代理裕隆日產汽車（2227）3日宣布，全新日系七人座休旅THE ALL-NEW INFINITI QX60自即日起展開預售接單，共導入兩款車規，預售價分別為風尚款265萬元、旗艦款280萬元，車色新增月雲藍、日冕金，旗艦款可升級選配20萬元的Autograph極致六人座套件。

裕日車指出，全新QX60透過極致日式設計精神，滿足消費者對空間與豪華的想像，外型承襲INFINITI家族的雍容大度，以日式優雅美學勾勒充滿魅力的車身線條，內裝設計散發渾然一體的和諧之美，兼具科技與藝術感，並搭載VQ35缸內直噴與9速自排變速箱，精準傳輸強大動力，搭配ProPILOT智慧駕駛輔助系統，具備Level 2車道維持功能，充分滿足豪華休旅用車需求。

裕日車表示，預購全新QX60車主可享五大優惠，包含3萬元配件金、8萬元回廠保修抵用券、高額零利率、矽晶鍍膜、法國公雞牌衣物袋等預購好禮。