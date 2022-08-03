第一銀行「e-First智能理財」好評不斷，截至2022年6月底已吸引逾3.7萬客戶投入，累計資產規模突破11億元大關，即日起至8月31日，推出「幸福終身來0限時優惠」活動，針對首次申購e-First智能理財投資組合的客戶，即可享活動期間新申購投資組合平台使用費終身0元的優惠。

「e-First智能理財」大受客戶歡迎的原因，就在於獨家引進華爾街等級的投研機構「晨星團隊」及獨創「樂齡退休月月領」投資計畫；第一銀行獨家與國際知名投研機構-晨星團隊合作，引進晨星演算法作為「e-First智能理財」的核心運算大腦，除了運用AI數據外，更加入300多位專家的投資建議。

為讓小資族也能輕鬆投資，「e-First智能理財」每月最低只要3,000元，就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，且毋須付出高昂的成本，僅收取年費率0.88％平台管理費，為回饋廣大客戶支持與愛護，另針對7月1日前申購過「e-First智能理財」之客戶，再提供延長「免收平台使用費」限時優惠至2022年底。

「e-First智能理財」與坊間其他機器人理財不同，除了照顧小資族、上班族等普羅大眾投資需求外，第一銀行因應台灣步入高齡化社會，國人退休資金規劃需求殷切，獨創「樂齡退休月月領」投資計畫，讓客戶退休時每月有固定的現金收入，補足退休三大支柱（社會保險、職業退休金、個人儲蓄與投資）中個人儲蓄與投資的不足，進一步提高所得替代率。

無論理財目標是什麼，都可以利用「e-First智能理財」輕鬆達成，第一銀行始終秉持以客戶需求為導向的精神，陪伴您「e」起幸福終身，「投資選目的，不用選標的」也能輕鬆達到理財目標。