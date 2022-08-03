有「安毒教父」之稱的張男，10多年前涉嫌將麻黃素等原料賣製毒集團，2013年經法院判刑入獄，當時檢調查扣張名下財物，張於5年前出獄，指控檢調把當年查扣的財物中有千萬沉香，卻變成「4顆電池」，最後上訴最高法院聲請發還扣押物，並請求國賠，更一審3日宣判，認定檢調有疏失，判賠6萬4000元，可上訴。

據了解，張男於2005年間，因涉嫌進口麻黃素賣給製毒集團牟利，檢調搜索張住處並查扣張名下財物，當時被求處無期徒刑因更二審大逆轉，判8年6月定讞，不法所得也只認定163萬元，大部分扣押物須返還，張卻潛逃越南，隔年後被押解返台服刑，5年前假釋出獄。

張男5年前向媒體指控，出獄後赴中檢贓物庫欲領回扣押物時，包括沉香佛像、鑽石項鍊、骨董、現金等，其中裝有紙盒的千萬沉香佛像，卻變成「2顆3號電池及2顆4號電池」，張懷疑被調包成電池，5年前打官司請求國賠，卻歷經敗訴。紙盒的沉香佛像，為高12公分、寬10公分，重量458公克，市價約上千萬元。

台中地檢署稱，103盒沉香入贓物庫時，均經張按指印確認過，才簽名列冊，經保管人員點交及簽收，所有過程均依程序辦理，絕無不法，張所指控的佛像高12公分、寬10公分、重達458.6公克，但紙盒的長寬高僅6.5公分，無法置入佛像，且張沒有其他證據，證明佛像遭侵占。

二審法官認為，扣押物確實記載「沉香」，發還變成「電池4顆」，且包裝有破損，導致當事人拒絕領受；因沉香市場價格紊亂，以當時陳姓證人以325克的沉香為65萬元價格為依據，盒內有32克沉香，以每克2000元計算，為6萬4000元，台中地檢署因保管疏失，造成民眾損失，須國賠，仍可上訴。

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