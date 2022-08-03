大環境考驗不斷，受到俄烏戰爭、通膨壓力、中國封控等利空紛來沓至影響，亞光（3019）營運腹背受敵，也連帶影響今年的獲利表現，惟在需求回升下，亞光營運在第二季見到觸底反彈，單季EPS來到1元，較首季的EPS 0.28元出現倍增，惟表現仍不若去年同期的EPS 1.36元。

亞光受惠於客戶需求回穩，第二季營收穩步向上，來到48.74億元，較首季的44.89億元，成長8.58％，帶動第二季營業淨利走揚，由首季的2.04億元回升到2.98億元，呈季增46.35％，歸屬於母公司業主淨利為2.81億元，換算EPS為1元。

儘管亞光第二季急起直追，但因首季獲利與去年差距過大，上半年累計EPS僅1.28元，與去年同期的EPS 2.44元相比，仍有相當差距。

經結算，亞光上半年累計營收為93.62億元，較去年同期的99.56億元，下滑5.97％，因營收規模下滑，今年上半年平均毛利率僅17.82％不若去年同期的20.48％，平均毛利率下修了2.66個百分點，另營業淨利5.02億元、歸屬於母公司業主淨利3.59億元，則分別較去年同期下滑48.71％及47.72％。

展望未來，亞光表示，目前全球總體經濟及電子產業的變數仍有不少，公司將努力讓下半年比上半年好。