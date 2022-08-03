教士隊趕在截止日當天送走一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），賣掉荷斯莫可說相當不容易，還被紅襪趁機敲了一筆。教士最後送出荷斯莫、二壘新秀Max Ferguson、外野新秀Corey Rosier「3換1」才拿到1位新秀左投Jay Groome。除此之外，紅襪只須支付荷斯莫最低薪資（本季剩餘24萬美元），教士隊將負擔未來的4356萬美元。

主要是因為荷斯莫當初的合約裡有不可交易條款，教士本來找到買家國民隊，要在索托（Juan Soto）的大交易案同時送出荷斯莫，但是荷斯莫拒絕前往國民，差點毀了交易案，讓一些教士球迷幾乎崩潰，痛斥他是「聖地牙哥最令人痛恨的傢伙」。還有作家在推特為荷斯莫辯解，說荷斯莫的小孩即將出生了要才拒絕轉隊。

荷斯莫2017年在皇家打出生涯年，季外與教士簽下8年1.44億美元，從那之後就表現得非常平庸。

最後教士以「少輸為贏」的交易案才終於讓紅襪收下荷斯莫（他也同意去紅襪），教士仍然如願從國民買到索托，球迷不禁大喊「終於自由了」。荷斯莫並不是這麼差的一壘手，但他的表現和薪資差距過大，還持續到2025年。紅襪收下荷斯莫並不吃虧，他們正因一壘缺人而發愁，只用底薪買到荷斯莫算是賺了，還多敲了兩個新秀回來。