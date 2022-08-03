高山峰（右起）和澎恰恰第一次合作演父子。（資料照片）

高山峰和好友何妤玟、何嘉文在最新一集Podcast節目聊父親話題聊到淚崩。（高山峰提供）

高山峰在8點檔《一家團圓》將台客「邱添恩」演得活靈活現，深得觀眾喜愛。劇中他是澎恰恰的兒子，高山峰說2人原本不認識，這次第一次合作完全感受到澎恰恰對表演充滿才華與熱情，隨時想著要如何讓人發笑，「他很活，有很多即興和驚喜在表演之中，一切都是為了讓演出好看。」

高山峰說對澎恰恰的印象來自兒時看過的一部電影《英雄無膽》，片中澎恰恰的武打戲身手俐落，讓他相當驚訝打趣說：「哇！這個人鼻孔好大好能打。」這次一起拍戲，澎恰恰和他印象中一樣充滿活力，沒有因背債而失去自信，高山峰認為他欠債應該有苦衷，心疼地說：「如果我有錢，我願意借他一點，幫他還債。」

高山峰為了豐富角色讓表演更接地氣，還在臉書向粉絲徵求「台客語錄」，他說自己一本初心，演戲完全是為了帶來歡樂：「我不喜歡演偉大的人物，既然我有一個可愛的角色，就應該讓更多人喜歡他，自己演起來也比較開心一點。」他分享有回排戲，他即興說了句超台台詞，攝影師都在一旁憋笑，但正式開拍時他卻恢復較為正經的演法，沒想到導演卻問：「你剛怎麼沒像排戲時那樣演。」讓他頗有成就感。

而父親節將至，他和好友何嘉文、何妤玟的Podcast節目〈老司機三人行〉暢聊父親話題，高山峰對2人提問：「爸爸對你們說過影響生命最深的一句話是什麼？」何嘉文提到一次在外地拍戲太辛苦打電話想討拍，爸爸卻說了令他暴哭的一句話；何妤玟則是提到爸爸為自己取的小名「朵朵」暗藏深深的愛，2人聊及對父親的愛更是爆哭，節目將在父親節上架。