鶯歌陶瓷博物搭配「職人瘋」主題再推出「手作職人瘋」系列課程，開放即秒殺額滿。（蔡雯如攝）

新北市府積極推動「三鶯文創整合計畫」，其中鶯歌陶瓷博物館將以三鶯地區歷史人文為基礎，規畫有新北文化底蘊的品牌活動，陶博館近期也串連在地的藝術家工作室、自然生態景點，舉行藝文行腳路線，並搭配「職人瘋」主題再推出「手作職人瘋」系列課程，開放即秒殺額滿。陶博館加碼，邀請在地職人暨工藝之家老師許明春，推出「三鶯職人—浴火鳳凰茶葉罐」手作課程專場，將在明（4日）開放報名，限額40名，額滿截止。

陶博館長張啟文說，三鶯地區是新北市美學熱點，陶博館近年持續深耕地方文創產業，希望讓民眾感受三鶯豐厚的文化底蘊，並帶動地方創生與發展，課程和活動均引起熱烈迴響，暑期推出的「手作職人瘋」體驗課程，邀請「三鶯職人」、「日本職人」和「陶藝職人」擔任學員們的專屬導師，讓手作控在課程中發揮創意。

張啟文指出，本次三鶯職人系列課程，將著名地景三峽鳶山飛鳥、鶯歌石融入茶陶文化，目前推出製作各種鳥姿態的茶海、茶杯、茶盤3主題課程，8月17日預計推出「浴火鳳凰茶葉罐」手作體驗，邀請曾獲全省美展永久免審查資格，以及傳統工藝獎、臺北陶藝獎、國家工藝獎等殊榮的在地職人許明香擔任講師。

許明香老師表示，鳳凰茶罐造型取自於古建築的「樑」「柱」結構的雀替，也被稱為插角或托木，雀替在古建築中扮演著承重與裝飾作用，色彩豐富、雕工精美，她將在課堂中帶領學員用陶土雕塑鳯凰造型，再用化妝土彩繪，傳授掌握陶土成型的秘訣。

陶博館表示，若想體驗異國文化的民眾，9月3日可參與「砥部燒彩繪工作坊」，與日本愛媛縣專業職人跨海視訊，職人也將介紹日本陶瓷傳統工藝「砥部燒」，並在線上與學員互動彩繪製作，完成作品將能帶回家中，課程預計8月中旬開放。

另外，「陶藝職人」由正在陶博館駐村創作的陶藝家蔡慧盈，帶來質感工作坊「叮叮咚咚轉魔術」，透過彩繪陶片、陶珠，體驗上釉的趣味，燒成後還能組裝成波浪鼓作品，相關手作體驗可至陶博館官方網站（https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw／）及粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／YCMuseum）查詢。