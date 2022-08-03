有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，身材也保持的非常棒，今年在金曲紅毯上當眾脫衣，大方秀出火辣身材，令許多人稱讚腰束奶澎，近期她在高雄演唱會熱力表演，演藝圈大姐藍心湄專程到現場去看，更拍下台上陳美鳳熱舞影片，直呼：「鳳鳳，妳太狂了辣」。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」7月31日於高雄流行音樂中心海音館舉辦第2場演唱會，秀場天后陳美鳳、金曲台語歌王洪榮宏、荒山亮以及李翊君、龍千玉、蔡小虎、謝金晶等輪番熱唱。「最美歐巴桑」陳美鳳壓軸登場，在台上連換5套華服展現滿滿誠意，其中鑲鑽比基尼，大秀美胸及纖腰。時尚教主藍心湄當天也到現場去看，她曬出自己與友人的自拍，同時記錄當天的舞台，其中就有陳美鳳的熱舞影片，陳美鳳在台上大唱《熱線你和我》，身穿性感透視比基尼扭動身體，影片中可以聽到台下觀眾喊：「很厲害耶」、「水喔」。

從現場反應來看，可見陳美鳳魅力不減當年，讓藍心湄直呼：「鳳鳳，妳太狂了辣」，許多粉絲也誇：「超級辣」、「太性感了」、「臺灣最美的美魔女」、「根本贏過超多年輕女生」、「那個時代真的是不得了」。

陳美鳳過去曾因為感情問題心情鬱卒，但也感受到觀眾、媒體很溫暖，也給了好多支持，「我選擇沒說什麼、不開記者會，寧可不說，但我不能說謊」，她賣關子說，有一個人很喜歡他，「這個人是藍心湄介紹的，我介紹給大家認識一下，分享我的小鮮肉」，一位9歲小男孩獻花並清唱〈繁華攏是夢〉，陳美鳳說，他是小情人，「我現在不要求是最好的，但一定要很適合我的」。