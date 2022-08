本週將迎來七夕情人節和父親節二大節日,HAPPY GO即日起至8/8,整合父親節及情人節推出HAPPY GO Pay「期間限定點數8倍贈」活動,集結12大通路包含遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、愛買、TheMall遠企購物中心、c!ty'super、遠傳電信直營門市、friDay購物、SOGO istore、香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店及Mega50,線上/線下購物只要使用HAPPY GO Pay結帳,即可獲得期間限定點數8倍贈活動,百貨通路單筆消費滿2,000元贈160點,滿5,000元贈400點,滿36,000元贈2,880點;量販通路則是單筆消費滿800元贈64點,滿1,600元贈128點,滿36,000元贈2,880點,提供卡友們更優惠的購物體驗。而在充滿溫馨浪漫的8月,HAPPY GO Pay再加碼推出三重優惠,第一重針對消費分期的卡友只要在遠東百貨、遠東SOGO、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心購物單筆滿6,000元加贈100點,其中遠東商銀與花旗銀行加碼滿10,000元贈200點,第二重只要是新戶首刷滿100元即可獲得200點,第三重卡友首次於HAPPY GO Pay綁定活動銀行發行之信用卡,單筆消費滿100元再贈100點,希望民眾在充滿溫馨的八月中,獲得豐富的優惠之外將心意傳達給情人及爸爸,共度美好歡聚甜蜜時光。此外,現今數位傳情夯,許多消費者已經養成線上送禮的習慣,HAPPY GO集結各家品牌電商和大型電商的「HAPPY GO購賺點」導購平台本週也推出方便又快速的線上送禮指南,不論是消費者近年關注的日常保健品還是精品、美妝保養品,都可一站式購足,即時傳遞心意。 一年一度的父親節要如何表心意,HAPPY GO購賺點平台打造全新「愛BUY才購Chill」優惠活動,集結吃喝玩樂各類型品牌,即日起至9/29,推出三重優惠活動,第一重點擊HAPPY GO APP的「點點好服務」中「點擊得點」輕鬆抽1點;第二重前1,000名消費卡友單筆消費贈50點;第三重只要在HAPPY GO購賺點平台消費就有機會抽中3,000點或是百貨1,000元禮券,還沒購買父親節的卡友快到HAPPY GO購賺點平台挑選實用合適的禮品。除HAPPY GO購賺點平台提供卡友豐富的購物選擇之外,HAPPY GO也攜手momo購物網推出「8.8男神節」寵愛爸爸無極限活動,卡友凡消費後選擇使用HAPPY GO點數折抵消費,不僅每4點折1元且折抵無上限,HAPPY GO更加碼推出不限金額兌點抽點數8倍送,累計兌點達1,000點再抽8,888點。明天(8/4)就是一年一度的七夕情人節,HAPPY GO今年與PEDRO輕奢品牌與卡友共度七夕,只要下單點數3倍贈還有機會抽中777點,更特別針對第一次購買的卡友點數8倍贈,不論是經典包款、鞋款及配件都可以在PEDRO選購。除此之外,PEDRO特別針對HAPPY GO卡友推出獨家驚喜優惠折扣,即日起至8/8凡購買男士正價商品消費滿2,288元現折288元、滿3,588元現折588元、滿4,688元現折888元,除了消費者最有感的現金折抵優惠之外,還可以獲得85折回購優惠碼,HAPPY GO與PEDRO從情人節陪伴到父親節,優惠驚喜不間斷。集結各大香水、護膚品、化妝品品牌的美妝草莓網,推出周一鐵粉會員日、每週一將推出不同驚喜,另外只要是HAPPY GO卡友消費滿100元可累1點,滿1,500元加贈100點累積無上限,滿4,500元再加抽888點,對於還在苦思如何購買合適的情人節禮物伴侶,在草莓網可以輕鬆解決煩惱,不論是夏季必備的防曬護理還是甜蜜約會不可或缺的香水套組都可以一網打盡。